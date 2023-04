56 desolate Fahrzeuge wurden auf der A1 aus dem Verkehr gezogen

Bei einem Schwerpunkteinsatz zur Überprüfung des technischen Zustandes von Fahrzeugen an der Westautobahn (A1) in Niederösterreich sind 56 desolate Kfz aus dem Verkehrs gezogen worden.

Technische Mängel

Es handle sich um die Bilanz von 20 Stunden am Freitag und Samstag, berichtete die Landespolizeidirektion am Montag. Kontrollen waren in Loosdorf (Bezirk Melk) und bei der Raststation St. Pölten durchgeführt worden. Zwei mobile Prüfzugteams waren aufgeboten.

121 Fahrzeuge, vorwiegend Schwerverkehr, wurden laut Polizei kontrolliert und bei 94 davon insgesamt 238 schwere technische Mängel festgestellt.