40-Jähriger soll Ex in NÖ mit Messer zu Sex gezwungen haben

Erst am Heiligen Abend des Vorjahrs war ein 40-Jähriger mit seiner Freundin in die Wohnung in Statzendorf (Bezirk St. Pölten-Land) eingezogen. Mit dem Paar war auch die Polizei Dauergast in der Wohnung, da es immer wieder zu lautstarken und teils handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen den Bewohnern gekommen war.

Beschuldigter saß in U-Haft

Bis ein Streit am 4. Jänner soweit aus dem Ruder lief, dass der Mostviertler schließlich festgenommen wurde. Vor dem Landesgericht St. Pölten musst er sich nun wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung verantworten.