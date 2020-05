Saisonbeginn: Carven und Pistengaudi

Die Waldviertler Skilift-Betreiber strahlen. Rechtzeitig vor Weihnachten sind die Temperaturen tief genug, um ausreichend Kunstschnee für gut präparierte Pisten produzieren zu können. Vor wenigen Tagen sind die ersten Schlepplifte am Jauerling und in Harmanschlag in Betrieb gegangen. Nachzügler sind die Skigebiete Karlstift und Kirchbach, die spätestens am 18. Dezember in die Saison starten.

„Wir freuen uns über eine 30 bis 50 Zentimeter dicke Schneedecke. Bei uns sind alle Lifte in Betrieb. Allerdings ist der Besucherstrom noch schlecht“, sagt Helmut Minichshofer, Geschäftsführer der Arralifte in Harmanschlag, Bezirk Gmünd.

Ausgezeichnete Pistenverhältnisse herrschen auch am Jauerling, Bezirk Krems. „Wir haben 50 Zentimeter Schnee. Die Grundlage ist optimal für Carving-Schwünge“, erklärt Leopold Haydn, Pistenchef am Jauerling.