Baby 4 Rippen gebrochen: Wie sich der Vater vor Gericht verteidigt

Mit Verletzungen im Rachen durch eine heiße Flüssigkeit und vier gebrochenen Rippen war ein Säugling am 1. April dieses Jahres von seinen Eltern ins Krankenhaus Wiener Neustadt gebracht worden. Verursacht worden sei beides durch den Vater, behauptete zunächst die Mutter, die Anzeige erstattete.

Doch der 27-Jährige beteuerte am Mittwoch am Landesgericht Wiener Neustadt seine Unschuld. Er habe in Panik versucht, das Leben seines Kindes zu retten, das einen Atemstillstand erlitten habe.