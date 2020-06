Rutsch in die Fantasiewelt

Im Stück vertraut Alice auf die Hilfe des Publikums, das gleichzeitig ihre Schulklasse spielt. Weil Alice ihre Katze "Dreamy" nicht in den Unterricht mitnehmen darf, ist sie einfach davongelaufen. Und zwar in das Wunderland, wo die aufbrausende Herzkönigin kleine Katzen zum "Fressen" gerne hat. Das Publikum soll deshalb bei der Suche nach "Dreamy" mithelfen. Über eine Rutsche gelangt Alice, gemeinsam mit ihren Mitschülern, in das Wunderland.

Die Möglichkeit, durch die eigene Fantasie einmal aus der Realität zu flüchten, steht dabei im Zentrum. "Für die Kinder muss es möglich sein, diese beiden Welten zu verbinden", erzählt Nina Blum, die sich selbst als leidenschaftliche Träumerin bezeichnet. Insofern richtet sich das Theaterstück an alle, die Märchen lieben, macht Nina Blum bereits auf die Premiere neugierig.

Ob Alices Katze rechtzeitig gefunden wird, und ob der Hase abermals "viel zu spät" kommt, die Auflösung gibt’s dann ab 3. Juli im Schloss in Poysbrunn.