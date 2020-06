Ruhestörer im Gemeinderat

Indes kritisiert auch ein hoher ÖAAB-Funktionär Strohmayers „Willkür": „Wir werden die in Österreich einzigartige Gangart nicht tolerieren", betont Franz Fischer, Bundesobmann der ÖAAB-Fachgruppe Gemeindebedienstete und FCG-Bundesvorsitzender in der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten. Er sieht keine Dienstverfehlung und kündigt an, den gesamten ÖAAB-Bundesvorstand für weitere Proteste gegen Steiners Rauswurf zu mobilisieren. Strohmayer-Dangl will kein Statement mehr abgeben. Zuletzt meinte er: Die Sache sei für ihn erledigt, die Kündigung gerechtfertigt. Er rechne aber mit einem gerichtlichen Nachspiel.