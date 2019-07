Ruf nach Fahrverbot für Holzimporte

Der Schädlingskrise entgegenwirken möchte das Land mit seinem Waldschutzprogramm. Bis inklusive Juni wurden mehr als fünf Millionen Euro für Schutzmaßnahmen und Aufforstung zur Verfügung gestellt. Hunderte Hektar Wald wurden gemulcht, 55.000 Festmeter Holz in Zwischenlager gebracht, 11.000 Fangbäume für Borkenkäfer ausgelegt. Heuer will das Land weitere 2 Millionen Euro zuschießen.

Dem Präsidenten der Landwirtschaftskammer, Johannes Schmuckenschlager, bereiten vor allem die Holzimporte Sorgen – sie stiegen zuletzt um 20 Prozent auf 7,25 Millionen Festmeter an. „Es ist nicht zulässig, dass die Holzwirtschaft weiterhin so stark importiert“, so der Präsident. Auch „aus der Perspektive der Klimaschädlichkeit des Transports“. Setze seitens der Industrie kein Umdenken ein, werde die Kammer „Notwehr-Fahrverbote für Lkw“ nach Tiroler Vorbild einfordern.