Rücktritt in Klosterneuburg: ÖVP-Stadtchef Schmuckenschlager hört auf

Der Wechsel erfolge aus freien Stücken und bewusst in einer wahlfreien Zeit, wie in einer Aussendung der Stadtgemeinde betont wurde. Mit Jahreswechsel wird Schmuckenschlager gemäß den Bestimmungen der Gemeindeordnung sein Rücktrittsschreiben an die Stadtgemeinde richten, um den formellen Dingen zu entsprechen.

Nachfolge ist noch ungeklärt

Seine Nachfolge steht noch nicht fest, ein Vorschlag wird innerhalb der Gremien der Volkspartei Klosterneuburg beraten. Details zum Rücktritt werden morgen in einer Pressekonferenz verkündet.