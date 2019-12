Keine Herberge für das Wachauer Laberl in Dürnstein

Auf der Suche nach einem geeigneten Grundstück für den Neubau der Traditionsbäckerei Schmidl in Dürnstein – bekannt für die weltberühmten Wachauer Laberl – müssen die Chefin und ihre Belegschaft einen Rückschlag verkraften. SPÖ, FPÖ und drei ÖVP-Mandatare stimmten mithilfe eines Dringlichkeitsantrags mehrheitlich gegen die mögliche Umwidmung eines aussichtsreichen Geländes in der Nähe der Domäne Wachau. Selbst der Bürgermeister war nicht eingeweiht. Während die Chancen, eine neue Betriebsfläche in der Heimatgemeinde zu finden, schwinden, bringt sich eine andere Wachauer Kommune ins Spiel.

Wie der KURIER berichtete, sucht Bäckerei-Chefin Barbara Schmidl seit mindestens zwei Jahren ein Grundstück, um eine moderne Backstube mit ausreichend Platz für ihre 67 Mitarbeiter zu errichten. Der Betrieb mitten in der Dürnsteiner Altstadt platzt aus allen Nähten. Die Belegschaft wandte sich sogar mit einem offenen Brief an die Öffentlichkeit und bat die Politik, bei der Suche zu helfen. „Wir (...) schreiben Ihnen, weil wir Angst um den Fortbestand unseres Unternehmens haben“, hieß es darin.