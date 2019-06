Rückenstärkung für den Westbalkan

Das traditionelle Europaforum Wachau im Stift Göttweig ist kein offizielles Gremium. Dennoch wurden all die Jahre von hier aus Botschaften an Brüssel gesandt, die dann in der einen oder anderen Form ihren Niederschlag gefunden haben. Diesmal war es in erster Linie der Umgang mit dem Westbalkan, wofür in den kommenden Tagen auf EU-Ebene die Weichen gestellt werden sollen. So erklärte EU-Kommissar Johannes Hahn in seiner Rede deutlich: „Ein gemeinsames Europa ist erst vollzogen, wenn auch die Staaten des Westbalkans Mitglieder der Europäischen Union sind.“

Drei Tage lang traf man sich diesmal im Kloster, um über Europa zu diskutieren. Mit dabei auch Zoran Zaev, Ministerpräsident der Republik Nord-Mazedonien, dessen Staat unmittelbar betroffen ist. Er betonte, dass sein Land schon Vorleistungen erbracht habe. Man wolle nicht sofort EU-Mitglied werden, es sollten nur die Verhandlungen gestartet werden. Unterstützung erhielt er von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Es ist jetzt unsere gemeinsame Verantwortung und Aufgabe, den Westbalkan-Ländern beim Aufbau zu helfen, ihnen Perspektiven zu geben und mit Ländern wie Nordmazedonien und Albanien, die schon weiter sind, das Kapitel der Beitrittsverhandlungen aufzuschlagen.“

Nicht fehlen durfte bei den Reden die besondere Rolle der Regionen in Europa. Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher: „Es braucht mehr an Subsidiarität, starke Regionen und starke Identitäten in Europa“. Die Stärkung des „Subsidiaritätsprinzips“ unterstrich auch Antonio Tajani, Präsident des Europäischen Parlaments, in seiner Rede.

Dementsprechend müsse aber auch das EU-Budget ausgelegt sein, so Mikl-Leitner: „Damit die Regionen für die Zukunft Planbarkeit und Kalkulierbarkeit haben, ist es notwendig, dass das kommende EU-Budget so schnell wie möglich beschlossen wird. Das betrifft neben der Regionalförderung auch die Innovationsförderung und Förderungen im Agrarbereich, die für die Entwicklung vieler Regionen und die Qualitätssicherung in der Landwirtschaft entscheidend und unverzichtbar sind.“