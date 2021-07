Rückendeckung für verurteilten ÖVP-Stadtchef

Rechtlich gesehen sei der Fall klar, sagt Rupert Dworak, Präsident des sozialdemokratischen Gemeindevertreterverbands NÖ. Holzhütten seien im Grünland eben illegal. "Ich rate immer zu einem offenen Kommunikationsprozess", sagt Dworak. Er gibt aber zu, dass der Grat zwischen Gesetz und den Interessen der Bevölkerung oft schmal ist. "Die Bürgermeister stehen immer unter Druck, in der Gemeinde etwas weiterbringen zu müssen. Aber bald werden wir keinen mehr finden, der freiwillig Bürgermeister sein will, wenn er weiß, dass er mit einem Fuß im Kriminal steht", sagt Dworak, der das brisante Thema nun offen diskutieren will.