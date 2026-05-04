Niederösterreich

Rudolfswarte in Purkersdorf gesperrt: Verdacht auf Brandstiftung

Am Sonntagabend stand die Rudolfswarte auf der Rudolfshöhe im Ortsgebiet von Purkersdorf in Brand. Nun ist die Warte gesperrt.
04.05.2026, 12:03

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Rauch steigt aus den oberen Etagen der hölzernen Rudolfswarte auf der Rudolfshöhe in Purkersdorf auf.

Die Freiwillige Feuerwehr Purkersdorf rückte am Sonntagabend zu einem Einsatz auf die Rudolfshöhe im Ortsgebiet Purkersdorf (Bezirk St. Pölten-Land) im Wienerwald aus. Die 1978 errichtete, hölzerne Rudolfswarte stand in Brand. 

Drohnen beurteilten die Lage

Da die großen Feuerwehrfahrzeuge der Feuerwehr Purkersdorf die schwer zugängliche Einsatzstelle nicht erreichen konnten, starteten die Einsatzkräfte vorerst Löschversuche mit dem Feuerlöscher. 

Anschließend wurden die geländegängigen Löschfahrzeuge der Feuerwehren Tullnerbach-Irenental, Pressbaum und Wolfsgraben sowie die Drohnengruppe der Feuerwehr Ollern alarmiert. Zwei Rettungsfahrzeuge und der Bezirkseinsatzleiter des Roten Kreuzes waren ebenfalls vor Ort.

In den beiden oberen Etagen der Rudolfswarte kam es zu einer massiven Brandentwicklung, weshalb sich die Einsatzkräfte kurzfristig aus dem Gefahrenbereich zurückziehen mussten. Daraufhin erkundeten Drohnen das Gebiet, die Lage wurde beurteilt und der Brand konnte gelöscht werden. Die Löscharbeiten, an denen 93 Feuerwehrleute beteiligt waren, dauerten bis weit nach Mitternacht.

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Montagmittag wurde schließlich bekannt: Es besteht Verdacht auf Brandstiftung

Aus Sicherheitsgründen bleibt die schwer beschädigte Rudolfswarte bis auf Weiteres gesperrt.

Agenturen, wehe  | 

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