Rotes Kreuz Bruck/Leitha: Internet-Stars in Uniform

Die Zombies krochen aus dem Rettungswagen und tanzten in der Garage der Rot-Kreuz-Bezirksstelle Bruck/ Leitha, bis das Kunstblut spritzte. Mehr als 850.000 Klicks erzielte das Halloween-Video zu Michael Jacksons „Thriller“ im Vorjahr. Sogar RTL in Deutschland berichtete über den Social-Media-Coup der Rotkreuz-Mitarbeiter. Heuer lassen sie Halloween aus, an einem neuen viralen Hit wird dennoch gebastelt. „Es ist schwierig, noch etwas draufzusetzen“, sagt Florian Schodritz, der seit 2012 für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.