Rote Damenwahl, Schwarze verjüngt

Strategisch mit Blick aufs Landesviertel aufgestellt hat sich hingegen die St. Pöltener Bezirks-SPÖ: Sie schickt erstmals in der Geschichte zwei Frauen an der Listenspitze in die Landtagswahl. Neben Heidemaria Onodi als routinierte Nummer Eins wurde Ilona Tröls-Holzweber, Gemeindemandatarin aus Gerersdorf mit großer Mehrheit nominiert. Für sie den Platz frei gemacht hat Otto Kernstock aus Wilhelmsburg, der nach zwei Legislaturperioden mit 60 seine Karriere im nö. Landtag beendet. Derzeit halten die Bezirks-Roten im nö. Landtag ein Direktmandat und ein zweites über die Landesliste. Hinter den Damen rangiert Herzogenburgs Stadtchef Franz Zwicker als Listendritter.

"Ich bin mir bewusst, dass es große Erwartungen an meine künftige Verantwortung gibt" erklärte Tröls-Holzweber. SPÖ-Bezirkschef Anton Heinzl wertet die Damenwahl als innerparteiliche Sensation. "Das war noch nie da. St. Pölten nimmt damit bundesweit eine vorbildliche Rolle wahr."