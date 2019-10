Rot-blaue Melange: Warum eine neue Bürgerliste in Schwechat aufregt

Mit den Themen Verkehr, die bessere Nutzung des Multiversums sowie Sicherheit (mehr Polizei in der Stadt) will die Liste punkten. Das genaue Programm wird noch ausgearbeitet. Zudem müssen die drei Mitglieder noch die notwendigen Unterstützungserklärungen sammeln.

Die Reaktionen auf die Listengründung reichen von „befremdlich“ (Stadtchefin Karin Baier) bis „fragwürdig“ (Ex-Neos-Kandidat Michael Sicha). Letzterer hatte im Sommer die Liste „Gemeinsam für Schwechat“ gegründet und bedauert die Namensähnlichkeit.

Sieben Parteien treten an: Im Jänner haben Schwechater die Qual der Wahl

Rund drei Monate vor der Gemeinderatswahl am 26. Jänner stehen die Spitzenkandidaten fest, an einigen Listen wird aber noch gefeilt.

Für die SPÖ geht Bürgermeister Karin Baier auf Listenplatz 1 ins Renner, David Stockinger folgt auf Platz 2. Die Roten sind stolz auf ihr Team, bei dem mit dem 28-jährigen Marco Luksch (Platz 10) und dem 18-jährigen Marcel Sabotin (Platz 14) auch junge Leute kandidieren.

Bei der ÖVP zeichnet sich Obmann Anton Imre als Spitzenkandidat ab, die Grünen stellten Simon Jahn als Listenersten vor. Vizebürgermeisterin Brigitte Krenn kanditiert an zweiter Stelle. Sie will sich als Obfrau der Plattform gegen eine 3. Piste am Flughafen Wien auf das Projekt konzentrieren. Auf Platz 3 steht Liljana Markovic.

Bei der FPÖ führt Gemeinderat und Stadtpartei-Chef Wolfgang Zistler die Liste an, für die Neos geht Gemeinderat Christoph Mautner-Markhof ins Rennen. Das Team ist derzeit zu dritt. Erst im Frühling war Michael Sicha aus den Neos ausgetreten. Er ist Spitzenkandidtat von „Gemeinsam für Schwechat“ mit 30 Kandidaten – davon rund 50 Prozent Frauen.