„Robo-Winzer“: Neue Zeiten im Weingarten

Etwas ungewöhnlich schaut er schon aus, der neueste Mitarbeiter im Weingut von Stift Klosterneuburg. Aber er ist sehr fleißig, erledigt seine Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit, arbeitet stundenlang ohne Pause durch und beschwert sich auch nicht über Hitze oder Kälte. Was da leise summend in der Riede Hengsberg in Klosterneuburg unterwegs ist, ist ein Weinbau-Roboter. Und zwar der erste seiner Art in ganz Österreich.