Doch die Aktion wurde von vielen Bußgängern etwas anders empfunden. Denn bei der Rückgabe habe es, recht direkt die Aufforderung zur Spende gegeben. Als angeblicher Mindestbetrag seien 150 Euro für die Spendenbox verlangt worden, wie der ORF NÖ berichtete. Ansonsten sei weiter eine Anzeige im Raum gestanden. Zudem soll ein Polizist als Privatperson aufseiten des Betreibers bei der Aktion mitgeholfen haben, weshalb innerhalb der Polizei eine Überprüfung stattfinde. Der Betreiber bestritt den Druck zur Spende gegenüber dem ORF.

Spende an Stiftung

Auf seiner Facebook-Seite dankte der Roadhouse-Eigner für die Rückgabedisziplin und die Spendenfreudigkeit. „Im Zuge der Rückholaktion wurden unglaubliche 6315€ an die Karl Mayrhofer Stiftung in Bergland gespendet. Die Spenden gehen zu 100% an die Karl Mayrhofer Stiftung, welche, in Not geratene Familien in der Gemeinde Bergland unterstützt“, ließ er noch am Dienstagabend wissen. Bergland ist die Standortgemeinde des Roadhouse.

Beteiligte Jugendliche waren damit nicht ganz so zufrieden, berichteten über einen etwas weniger harmonischen Ablauf und beschwerten sich massiv über die Aktion im Kommentarfeld des Postings. In der lebendigen Diskussion stellten die Rechtmäßigkeit der Aktion in Frage, aber andere machten auch klar: „Diebstahl bleibt Diebstahl“.

Die Petition zweier privater Roadhousefans „Rettet das Roadhouse“ liegt derzeit übrigens bei 1.690 Unterstützern.