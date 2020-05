"Ritter" wurde Schwert gestohlen

Ritter, Burgfräulein, Bogenschützen – das Mittelalterfest in Maria Anzbach, Bezirk St. Pölten, das am vergangenen Wochenende über die Bühne ging, war wieder einmal ein buntes Treiben. Allerdings dürften sich unter die Hunderten Besucher auch Gauner gemischt haben – und zwar echte.

"Mir wurden mein Schwert und ein Dolch gestohlen", ärgert sich Markus Kraml, den man bei Ritter-Spektakeln auch unter dem Namen "Marcus zu Hagenberg" kennt. Fest steht, dass die Täter in der Nacht zuschlugen. Die Waffen wurden aus einem Lager entfernt, auch andere Teilnehmer sollen Opfer der Diebe geworden sein. Die Unbekannten ließen sich auch davon nicht abschrecken, dass das Gelände durch die Straßenlaternen eigentlich gut ausgeleuchtet ist und selbst in den Nachtstunden noch Personen unterwegs waren.

Mit bis zu 400 Euro beziffert der Oberösterreicher den finanziellen Schaden, vielmehr betrübt ihn aber der ideelle Verlust, da dieser viel höher einzustufen sei.

"Bei dem Schwert handelt es sich um ein Zeremonienschwert. Dieses habe ich erst vor kurzem bei meiner Hochzeit benutzt", berichtet Kraml. Der Hobby-Ritter verspricht einen Finderlohn und hofft auf sachdienliche Hinweise. Diese werden bei der Polizeiinspektion Neulengbach(059 133/3168) entgegen genommen.Möglicherweise steht der Diebstahl auch in Zusammenhang mit anderen Straftaten in der Region. Vor wenigen Tagen verschafften sich Ganoven Zugang zur Volksschule Brand-Laaben und brachen dort mehrere Türen auf. In Unter-Oberndorf wurde eine Gartenhütte geplündert, in Neulengbach in mehrere Häuser eingebrochen.