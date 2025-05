Rinden: Wo die vergessene Medizin gehütet wird

In ihrer Heimat, dem Waldviertel, sei die Rindenmedizin aber nie so stark verbreitet gewesen, wie etwa in der Gebirgsregion oder dem Mariazeller Land. "Dort gab es praktisch in jeder Familie Holzfäller“, erklärt sie. Ihre Großeltern stammten von dort: die Oma war Landhebamme, der Opa Holzfäller. "Unsere Vorfahren haben verwendet, was ihnen zur Verfügung stand.“ Viele ihrer Rezepte hat Grahofer von ihrer Großmutter und den Menschen aus der Gegend.