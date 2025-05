Riesige Rauchwolke über Ybbs: Feuerwehr löschte Brand in Metallbetrieb rasch

Der Brand in der Shredderanlage eines Metallverarbeitungsbetriebs machte am frühen Dienstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehren in Ybbs an der Donau im Bezirk Melk notwendig.

Die mächtige Rauchwolke, die gegen 17.30 Uhr über dem Gewerbegebiet in Donaunähe aufging, sorgte auch für großes Aufsehen in der Bevölkerung.