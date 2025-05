Gartenhütte in Vollbrand forderte die Feuerwehren

Sechs Feuerwehren standen Dienstagnachmittag beim Vollbrand einer Gartenhütte im Bezirk Neunkirchen im Einsatz. In Dunkelstein war in der Grabengasse aus bislang nicht bekannten Gründen ein Gartenhaus in Flammen gestanden.

Alarmstufe erhöht

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte kurz nachg 15 Uhr wurde vom Einsatzleiter die Alarmstufe auf B3 erhöht und die Feuerwehren Ternitz-Pottschach und Ternitz-Putzmannsdorf nachalarmiert.