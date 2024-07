Riesen-Stau auf A2 nach Unfall mit Schwerverletzter bei Traiskirchen

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch im dichten Morgenverkehr - und löste deshalb auch rasch einen viele Kilometer langen Stau auf der Südautobahn in Fahrtrichtung Graz aus. Eine 35-jährige Lenkerin war bei dem Zusammenstoß bei Traiskirchen (Bezirk Baden) in ihrem Wagen eingeklemmt worden, konnte jedoch durch mehrere Ersthelfer befreit werden.

Schwierige Bergung

Ein Sattelkraftfahrzeug war aus noch unbekannter Ursache mit dem am Pannenstreifen abgestellten Wagen kollidiert. Das Auto wurde gegen die Leitschiene geschleudert und stark deformiert. Das Team des Notarzthubschraubers "Christophors 3" kümmerte sich gemeinsam mit einer ehrenamtlichen Rotkreuz-Mitarbeiterin und einer Krankenschwester, die zur Unfallstelle geeilt waren, um die Verletzte.