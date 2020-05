Rettungsversuche für Ski-Dorado

Seit bekannt ist, dass Wolfgang Landl seine Aichelbergliftanlage in Karlstift, Bezirk Gmünd, schließen will, ist die Aufregung groß. Ein tatsächliches Ende des größten Skigebiets im Waldviertel hätte nicht nur auf die Gemeinde Bad Großpertholz, sondern auch auf die gesamte Region negative Auswirkungen, sind sich Wintersportler und Touristiker einig. Auch wenn der Liftbetreiber kaum noch Hoffnungen hat, wollen der Bürgermeister und die Skiklub-Funktionäre alle Betroffenen nochmals an einen Verhandlungstisch bringen.