Rettungsschwimmer bereiten sich auf die heiße Saison vor

Rote Badehosen tragen sie zwar nicht, aber sie retten trotzdem Menschenleben. Von Mitte Mai bis Mitte September sind die Rettungsschwimmer jeweils an den Wochenenden und Feiertagen am See stationiert.

Um 10 Uhr beginnt für vier Mitglieder der Wasserrettung der Tag am See. Vor Ort sind immer ein Nautiker, zwei Rettungsschwimmer und ein Taucher. Als erstes wird der Stützpunkt flott gemacht. Boote und Rettungsgeräte werden vorbereitet, die gesamte Ausrüstung wird überprüft, der Tagesplan festgelegt. Dabei gilt es die Aufsicht am Turm einzuteilen, damit im Ernstfall schnell jemand zur Stelle ist.