Rettungshunde: Die Partner mit der feinen Nase

Motivation

Ihr mache es großen Spaß in einer Gruppe zu arbeiten, andere zu motivieren, erzählt Kuhn im KURIER-Gespräch. Eine Begeisterung sollte man auch mitbringen, wenn man als Hundeführer in dem Verein tätig sein will. Denn bis Tier und Mensch fertig ausgebildet sind, vergehen Jahre. Die Ausbildung der Rettungshunde (Flächenhund) dauert zwei Jahre, der Vierbeiner im Bereich des „Mantrailings“ (siehe auch Infobox) drei Jahre. „In den meisten Fällen liegt es allerdings nicht am Tier, wenn die Kurse nicht abgeschlossen werden können. Es ist der Mensch, dem manchmal der lange Atem fehlt“, erklärt Kuhn.