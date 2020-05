Rettung: Jeder Fehler kann Leben kosten

Notrufrettungsleitstelle, wollen Sie einen Notfall melden?“ Claudia Schallner blickt auf drei Bildschirme, sie ist hoch konzentriert, ihre Finger fliegen über die Computer-Tastatur. Jeder Klick, jedes Wort, jede Anweisung muss sitzen. Eine Lehrerin aus Krems ruft an, ein Mädchen habe sich beim Turnen verletzt, umgeknickt beim Schnurspringen. „Atmet sie normal, ist sie bei Bewusstsein?“, will Schallner von der Frau wissen. Es dauert nicht einmal 40 Sekunden, bis sich der Rettungswagen in Bewegung setzt. Währenddessen telefoniert die Disponentin noch immer mit der Lehrerin. „Sagen Sie dem Mädchen, dass Hilfe unterwegs ist“, gibt die 144-Notruf-Niederösterreich-Mitarbeiterin der Dame noch mit auf den Weg.

Alles Routine, möchte man meinen. Doch bei den Mitarbeitern der größten Leitstelle Europas gibt es keine Routine. Jeder, der im Callcenter sitzt, absolviert pro Schicht 250 bis 300 Einsätze. Der Rekord liegt irgendwo bei 600. Das schlaucht zwar, aber jeder Anruf bringt auch eine neue Herausforderung mit sich, immer wieder geht es um Leben und Tod.

Eines der längsten Telefonate dauerte 45 Minuten. Im tiefsten Mostviertel war ein Landwirt nach einem Herzinfarkt umgekippt. Die Ehefrau begann mit der Reanimation während sich der Rettungswagen durch das Schneechaos kämpfen musste. Die Anweisungen an die Frau erfolgten aus der Notrufzentrale in St. Pölten. Der Bauer überlebte.