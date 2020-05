Rennsportflair beim Logistiker

Teilnehmerfeld

Angefeuert von Hunderten mitgereisten Fans holten sich in der "Masters"-Gruppe am Ende die beiden Voest-Teams Platz 1 und 2, gefolgt von Hofbauer Racing. Bei der Gruppe „Sport“ ging der Sieg an das Team BruchaLogistik, gefolgt von Sunpor-Kartteam und Exterstahl. Dass sich das ebenfalls gestartete KURIER-Team alle Mühe gab, soll nicht unerwähnt bleiben. Im insgesamt recht starkenblieb es aber beim Motto "Dabei sein ist alles".

Dass Kart fahren nicht nur ein Männersport ist, bewies das reine Frauenteam „Brantner High Speed Mädels“ unter der Teamführung von Jennifer Wandl. Die mitfahrenden Frauen boten den männlichen Piloten ernstzunehmende Gegner und wurden dafür mit einem Sonderpreis belohnt. Den Titel der schnellsten Pilotin holte sich Barbara Strasser aus dem Team Vöslauer. Schnellster Pilot war Martin Mirlic aus dem Masters-Team Voest.