Rendezvous mit den Schlittenhunden im Waldviertel

Von Mia Guttmann

Jetzt, wo überall der Schnee liegt, fühlen sich die Huskys am wohlsten. Die Tiere sind an kalte Temperaturen gewöhnt und können dank ihres dichten Fells Temperaturen bis zu minus 60 Grad aushalten. Wer die Tiere näher kennenlernen möchte, kann das in Allentsteig im Huskystadl machen.

"Hobby zum Beruf gemacht"

Dort leben nämlich 18 Alaskan Huskys bei Familie Zauner. „Seit zwei Jahren sind wir mit unseren Tieren im Waldviertel. Wir haben aber schon seit 25 Jahren Hunde, waren vorher in Oberösterreich tätig und haben unser Hobby zum Beruf gemacht“, erzählt Martin Zauner.

Die Arbeit mit den Hunden sei sehr zeitintensiv und es könne auch vorkommen, dass man bei einem Notfall in der Nacht hinaus müsse, sagt der Besitzer. Außerdem sei die Haltung auch kostspielig, wenn man seine Arbeit gut machen und den Tieren hochwertige Nahrung füttern möchte.