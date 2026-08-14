Reichenauer Kultursommer geht in die 7. Runde

Zum siebten Mal findet der Reichenauer Kultursommer der Arbeiterkammer Niederösterreich nun statt. Neu dabei: Die Location. Das Parkhotel Hirschwang wird derzeit renoviert, weswegen der Kultursommer für diese Saison in den Festsaal des Schlosses Reichenau übersiedelt.

Das Programm bietet eine Mischung aus Literatur, Musik und Kabarett. Mit dabei sind Ursula Strauss, Robert Palfrader, Max Müller und Stefan Jürgens . Am 16. August feiert Schauspieler Wolfgang Böck mit seinem neuen Solo-Programm „Trautmann lacht!“ seine Österreich-Premiere.

Ursula Strauss steht gemeinsam mit Christian Dolezal auf der Bühne.

Dem Veranstalter, der Arbeiterkammer Niederösterreich, ist es wichtig, dass Kultur für möglichst viele Menschen erreichbar bleibt: „Leistbare Kultur ist und bleibt der AK Niederösterreich ein ganz besonderes Anliegen“, betont Markus Wieser, Präsident der AK Niederösterreich und Vorsitzender des ÖGB Niederösterreich.

Der bewährte Ticketpreis bleibt daher stabil bei nur 25 Euro pro Vorstellung. „Gerade in Zeiten, in denen das Leben teurer wird, setzen wir ein klares Zeichen für Zugänglichkeit und Lebensqualität.“

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