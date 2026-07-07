Rehkitz in Bachbett gefangen: Passanten alarmierten Feuerwehr

Am Montag wurde die Feuerwehr Mödling zu einem besonderen Einsatz gerufen. Ein Rehkitz hatte sich in einem Bachbett des Mödlingbachs verirrt und konnte sich nicht mehr selbst befreien, da die betroffene Stelle des Baches baulich reguliert ist.

Passanten hatten im Wald die Rufe eines Wildtiers gehört und daraufhin einen Notruf abgesetzt. Zunächst ging man bei der Alarmierung von einem verletzten Storch aus. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass es sich nicht um einen Vogel, sondern um ein Rehkitz handelte. Mehrere Anwohner sowie eine Polizeistreife waren bereits bei der Einsatzstelle.

Feuerwehrmitglieder retteten das Rehkitz und übergaben es zur weiteren Betreuung an eine Jägerin.

Rehkitz wird von Jägerin betreut

Da es sich um ein Wildtier handelt, verständigt die Polizei ein Jagdaufsichtsorgan. Zwei Feuerwehrmitglieder sicherten das Tier, indem sie es vorsichtig in eine Decke wickelten und bis zum Eintreffen einer Jägerin in einer Transportbox unterbrachten.

Die Jägerin übernahm das Tier zur weiteren Betreuung und päppelt es auf, um es anschließend wieder in die Natur zu entlassen.