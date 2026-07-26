Reh auf Fahrbahn: Drei Verletzte nach Ausweichmanöver

Weil ein Reh auf die Fahrbahn gesprungen war, sind am Sonntag in den frühen Morgenstunden fünf junge Insassen auf der B49 in Baumgarten an der March (Bezirk Gänserndorf) mit einem Auto verunglückt. Drei Verletzte wurden in Krankenhäuser transportiert, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Auch „ Christophorus 2 “ stand im Einsatz.

Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf am Steuer des Pkw hatte laut Polizei versucht, dem Wild auszuweichen. Der Wagen schlitterte daraufhin über das Bankett und den Gehsteig in eine Grundstückseinfriedung, wobei das Fahrzeug mit der rechten Hecktür in einen Betonsockel katapultiert wurde. Ein Stromverteilerkasten wurde total beschädigt. Das Auto kam im Garten eines Hauses zum Stillstand.

Von Feuerwehr befreit

Die drei Insassen auf der Rücksitzbank mussten von der Feuerwehr befreit werden. Alle waren verletzt, während der Lenker und sein 17 Jahre alter Beifahrer, ebenfalls aus dem Bezirk Gänserndorf, unversehrt blieben. Ein 17-Jähriger aus Wien wurde ins Landesklinikum Mistelbach, ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf in die Wiener Klinik Donaustadt gebracht. „Christophorus 2“ flog einen weiteren 17 Jahre alten Burschen ins Landesklinikum St. Pölten.