Reformationstag: Warum die Kirche auch heute noch Reformen braucht

Für manche ist der 31. Oktober Halloween, für andere der Weltspartag und für viele ein freier Tag, weil in den Herbstferien gelegen. Für die rund 240.000 evangelischen Christen in Österreich hat der 31. Oktober aber noch eine andere Bedeutung, denn es ist der Reformationstag.

„Es ist das Datum, das mit dem Beginn der evangelischen Kirche verbunden wird“, erklärt Michael Simmer. Seit einem Jahr ist der 43-Jährige Superintendent, also „Chef“ der evangelischen Kirche in Niederösterreich. Zum Reformationstag zieht er eine Bilanz und wagt einen Ausblick.

Dabei hat es der (nicht gesetzliche) Feiertag schwer. Nicht nur, weil viele vielleicht lieber zur Halloweenparty als in die Kirche gehen dürften. Viele sind auch gar nicht da. „Früher war das für evangelische Schülerinnen und Schüler ein schulfreier Tag, an dem in den Pfarrgemeinden Kinder- oder Jugendprogramme angeboten wurde“, erklärt Simmer. Diese Möglichkeit, mit Kindern und damit den ganzen Familien in Kontakt zu treten und zu vermitteln, was dieser Tag bedeutet, ist mit den Ferien nun oft vorbei. „Und eine Beziehung mit Kindern und Jugendlichen aufzubauen, sollte ein Schwerpunkt in der Kirche sein“, betont der Superintendent.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Foschum Markus Michael Simmer, Superintendent in NÖ.

Dabei wäre es so wichtig, die Familien zu erreichen, denn die evangelische verliert wie auch die katholische Kirche kontinuierlich Mitglieder. Schuld daran dürfte ein Traditionsbruch sein, dass Religion nicht mehr in dem Maße wie früher von den Eltern an die Kinder weitergegeben wird. „Wir haben Fehler gemacht, haben uns zu sicher gefühlt, dass die Menschen mitbekommen, was wir vermitteln wollen. Alle Kirchen waren überzeugt, dass dieses System aus Taufe, Unterricht, Hochzeit, Beerdigung immer weiter geht“, gibt sich Simmer nachdenklich, was den Relevanzverlust betrifft. Relevanzverlust Dazu kommt, dass es auch bei der Betreuung der Pfarren Probleme gibt. Im ganzen Waldviertel gibt es etwa nur mehr zwei Pfarrgemeinden mit jeweils 500 Mitgliedern. „Momentan geht es sich aus, aber auf lange Sicht wird es schwierig, weil einige Pensionierungen bevorstehen“, sagt Simmer. Dabei gibt es zwar relativ viele Theologiestudenten, doch (zu) wenige werden dann auch Pfarrerin oder Pfarrer. „Dabei ist es ein sehr schöner Beruf“, betont der Superintendent.