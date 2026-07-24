Recreate Festival Weitra: Zwischen Erholung und Weltpolitik

Do, 13. Aug. 2026, 18.30 Uhr:

Eröffnungsabend im Rathaussaal Weitra mit Gedanken von Maria Thanhofer und Flöten und Live Electronics von Sophie Katharina Schollum im Rathaussaal Weitra

Do, 13. Aug. 2026, 20 Uhr:

Mister Montellim mit dem Programm „Mit Damenunterrock“ im Rathaussaal Weitra

Fr, 14. Aug. 2026, 18 Uhr:

Florian Kmet mit dem Konzert „Im Träumen“ im Rathaussaal Weitra

Fr, 14. Aug. 2026, 20 Uhr

Mercedes Echerer & Maria Radutu mit dem Konzert „Gabriel / Gabrielle“ im Rathaussaal Weitra

Sa, 15. Aug. 2026, 20 Uhr

„Und daneben wir“: Klavier und Gesang von und mit Intendant Johannes Wohlgenannt im Rathaussaal Weitra

Sa, 15. Aug. 2026, 20 Uhr

Klavier Rezital mit Hanna Bachmann im Rathaussaal Weitra

So, 16. Aug. 2026, 17 Uhr

Megan Kahts und Florian Krumpöck mit „Frauenliebe und Leben“

