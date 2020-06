Rechtswidrig: Cobra verhaftet den Falschen

Ich hab die Kerle nur aus den Augenwinkeln gesehen. Sie haben mich gepackt und über die Tische geworfen. Wie im Film, hab" ich mir gedacht. Da sind ein paar Halbstarke auf Streit aus." Michael Linauer, 29, aus St. Pölten machte am 2. November 2011 brutalen Live-Kontakt mit der Spezialeinheit "Cobra", die er an sich vergöttert. "Ich bin ein großer Fan, weil die sind eine Elite." Jetzt hat die Elite einen schwarzen Fleck auf der Weste: Sie wurde vom Unabhängigen Verwaltungssenat des Landes NÖ verurteilt, weil sie beim McDonald’s in Krems den Bierführer statt einem Tankstellenräuber überrumpelte.

Wortwörtlich spricht der UVS in seinem Bescheid von einem "groben Koordinations- und Organisationsverschulden". Bei dem aus dem Ruder gelaufenen Einsatz sei "namentlich der elementare Führungsgrundsatz der Einheit der Führung missachtet" worden. "Völlig unzureichende Koordinierung der eingesetzten Kräfte" sei der "Grund für die verfehlte Festnahme" gewesen. Linauers 15-minütige brutale Festnahme in Handschellen, – ehe sich der Irrtum aufklärte – sei schlichtweg rechtswidrig gewesen.