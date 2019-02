Reben im Visier der Spekulanten

Die Weinkultur ist ein rot-weiß-rotes Markenzeichen. Besonders in der Ostregion kämpfen Winzer aber damit, dass Weingärten immer öfter zu begehrten Objekten von Grundstücksspekulanten verkommen. Niederösterreich will das nun per Gesetz unterbinden.

Weinbauern aus der Thermenregion beklagen, dass frei gewordene Weingärten zunehmend von Käufern erworben werden, die kein Interesse an der Bewirtschaftung haben. Die Rebflächen werden gerodet und liegen brach. Der neue Eigentümer spekuliert damit, dass sein Grundstück zu (teurem) Bauland umgewidmet wird.

Das treibt die Preise nach oben, wie auch ein Beispiel aus der Region beweist, bei dem ein frei gewordener Weingarten durch einen Immobilienmakler versteigert wurde. Statt des ortsüblichen Quadratmeterpreises von etwa 7 bis 10 Euro wurden 25 Euro geboten – in der Hoffnung, dass die Fläche eines Tages zu heiß begehrtem Bauland werden könnte.

In einem anderen Fall möchte ein Unternehmen einen freien Weingarten als Ort für Naturbestattungen nutzen und hat rund 15 Euro pro Quadratmeter bezahlt.