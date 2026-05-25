Zwischen Reben und Bühne: Kultur bei Winzern und Winzerinnen

„Gibt’s schon irgendwo ein Achterl?“, fragt NÖ-Tourismuschef Michael Duscher scherzhaft in die Runde, bevor er das heurige Programm präsentiert: Die Veranstaltungsreihe „Kultur bei Winzerinnen und Winzern“ geht 2026 in ihre 7. Auflage. 30 Veranstaltungen wird es in diesem Jahr geben. Das Format hat sich als recht erfolgreich erwiesen, die 36 Veranstaltungen im vergangenen Jahr waren zu über 90 Prozent ausgelastet.

Zwischen Ö1 und FM4 Kern der Sache ist, dass sich Wein und Kultur auf Augenhöhe begegnen, wie Duscher ausführt. „Während der Konzerte oder Lesungen wird auch nicht ausgeschenkt, damit sich das Publikum wirklich auf die Musik konzentrieren kann.“ Die Kultur, das sind in dem Fall überwiegend musikalische Beiträge (es gibt auch zwei Termine mit Lesungen), die programmatisch „zwischen Ö1 und FM4“ liegen. Da spielt das Wienerlied-Duo Wiener Blond genauso wie Pippa, die man eher von FM4 kennt. „Es ist das World Winzer Pop Festival in Niederösterreich“, sagt Tini Trampler, die das Programm gemeinsam mit Stephan Sperlich kuratiert. Dafür reisen beide jeweils einen Monat durch alle niederösterreichischen Weinbaugebiete, um zu schauen, welcher Act zu welchem Winzer – oder welcher Winzerin – passt.