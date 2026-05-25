Unbekannte brachen ins Stadttheater Mödling ein

Unbekannte sind ins Stadttheater Mödling eingebrochen und haben Kostümteile aus der laufenden Produktion "Der Bockerer" gestohlen.

Wie Ö3 in der Nacht auf Montag berichtete, erstattete das Theater Anzeige. Theaterintendant Bruno Max geht Ö3 zufolge davon aus, dass die Einbrecher über den Fluchtweg ins Theater eingedrungen sind. Max postete am Freitag auf Facebook, dass die Einbrecher "gut auswertbare biologische Spuren hinterlassen" hätten.