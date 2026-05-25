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Niederösterreich

Unbekannte brachen ins Stadttheater Mödling ein

Es wurden Kostümteile aus der laufenden Produktion "Der Bockerer" gestohlen.
25.05.2026, 08:23

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Eingang eines Theaters mit beleuchtetem Vordach, großen Fenstern und Plakaten an der Wand.

Unbekannte sind ins Stadttheater Mödling eingebrochen und haben Kostümteile aus der laufenden Produktion "Der Bockerer" gestohlen. 

Wie Ö3 in der Nacht auf Montag berichtete, erstattete das Theater Anzeige. Theaterintendant Bruno Max geht Ö3 zufolge davon aus, dass die Einbrecher über den Fluchtweg ins Theater eingedrungen sind. Max postete am Freitag auf Facebook, dass die Einbrecher "gut auswertbare biologische Spuren hinterlassen" hätten.

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Unter den gestohlenen Gegenständen haben sich laut dem Social-Media-Eintrag Wehrmachts- und SS-Uniformteile befunden. Die Schadenssumme beläuft sich nach Angaben des ORF-Radios auf rund 500 Euro. Wie Max auf Facebook weiter schrieb, wurden die Sicherheitsmaßnahmen durch neue Schlösser, Alarmanlage und Kameras verstärkt.

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Agenturen  |   |  Aktualisiert vor 1 Minute

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