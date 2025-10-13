Reagierte Klinik richtig? Freitod von Polizist in NÖ wird untersucht

Es ist ein äußerst sensibles Themenfeld, mit dem sich die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt aktuell beschäftigt. Die besonderen Umstände rund um den Freitod eines bekannten Polizeibeamten aus Niederösterreich haben Ermittlungen der Anklagebehörde zur Folge. Die Frage, der man nachgeht: Ist in der Klinischen Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin in Neunkirchen in dem Fall lege artis vorgegangen worden, oder wurden Fehler gemacht? Wie Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt bestätigt, läuft in der Causa ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannte Täter.

Beim Begräbnis machten Gerüchte die Runde, wonach die Todesumstände allerdings genau untersucht werden. Bei der Staatsanwaltschaft läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Mitwirkung an der Selbsttötung bzw. wegen fahrlässiger Tötung, bestätigt Erich Habitzl.

Der Polizist hatte Mitte September wegen psychischer Probleme und Suizidgedanken Hilfe in der psychiatrischen Abteilung der Klinik gesucht. Es kam zur stationären Aufnahme und Behandlung. Warum nicht verhindert? Am 20. September beging der 59-Jährige auf der Station des Spitals Selbstmord. Weil der Freitod laut einer Anzeige auf die selbe Art und Weise geschah, wie er es dem behandelnden Personal und Ärzten der Abteilung bereits Tage zuvor angekündigt haben soll, laufen nun Untersuchungen. Es geht um die Frage, wieso trotz detaillierter Vorankündigungen die Tat im Spital nicht verhindert werden konnte?