Rax: Snowboarder stirbt bei Lawinenabgang

Unterdessen hat der Winter den Ostern Österreichs weiter im Griff: Die Fahrbahnen der Landesstraßen L und B in NÖ waren auch am Dienstag überwiegend matschig oder salznass. Im Mostviertel, im Waldviertel, im Alpenvorland sowie in höheren Lagen muss mit Schneefahrbahnen gerechnet werden. Die Neuschneemengen belaufen sich im Waldviertel auf bis zu 15 Zentimeter, im Weinviertel auf bis zu acht Zentimeter, im Mostviertel auf bis zu 40 Zentimeter. Stellenweise ist mit starken Schneeverwehungen zu rechnen.

Kritisch ist die Lawinensituation: In den Ybbstaler Alpen und im Rax-Schneeberggebiet herrschte große Lawinengefahr (Stufe 4). In den Türnitzer und Gutensteiner Alpen sowie in der Region Semmering-Wechsel galt erhebliche Gefahr (Stufe 3). Nordwest-Sturm habe den Neuschnee massiv verfrachtet, Anzahl und Umfang der Gefahrenstellen hätten stark zugenommen, berichtete der Lawinenwarndienst NÖ. „Im Tourenbereich wird aufgrund der verschärften Verhältnisse Zurückhaltung empfohlen, eine Schneebrettauslösung ist bereits durch geringe Zusatzbelastung wahrscheinlich.“ Im Ausblick hieß es, dass alle Zeichen auf einer langsamen Wetterberuhigung stünden, zumal der intensive Schneefall nachlasse. Die Verhältnisse sollen zwar auch am Mittwoch noch angespannt bleiben, ehe sich die Lage aufgrund anhaltend milder Witterung zu entschärfen beginnen werde.