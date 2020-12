Rax-Seilbahn wegen starken Sturms außer Betrieb

Die Rax-Seilbahn in Niederösterreich ist am (heutigen) Montag außer Betrieb. Als Gründe wurden in einer Aussendung starker Sturm und schlechte Witterungsverhältnisse angegeben. Eine Aufhebung der Sperre wurde für (den morgigen) Dienstag in Aussicht gestellt. Bereits erworbene Online-Tickets können umgebucht oder rückvergütet werden.

Vom Sturm betroffen war auch das Skigebiet Hochkar. Dort war bereits am Sonntag eine Schließung des Liftbetriebs für Montag angekündigt worden.