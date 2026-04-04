Bergrettung

Rax: Nächtlicher Einsatz für zwei Frauen mit Sportschuhen am Berg

Zwei Wanderinnen mussten auf der Rax aus hochalpinem Gelände gerettet werden – sie waren unzureichend ausgerüstet und unterkühlt.
04.04.2026, 08:23

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Mehrere Personen wandern nachts mit Skiern auf verschneitem Waldweg bergauf.

Ein nächtlicher Einsatz der Bergrettung hat sich auf der Rax bis in die frühen Morgenstunden gezogen. Zwei junge Frauen waren im hochalpinen Gelände unterwegs und gerieten unter schwierigen Bedingungen in Not.

Die beiden Tschechinnen waren gemeinsam mit einem Hund vom Weichtalhaus über den Wasserleitungsweg in Richtung Törlweg unterwegs und anschließend weiter auf die Rax aufgestiegen. In einer Seehöhe von rund 1450 Metern blieben sie im Schnee stecken. Laut Angaben lag dort rund 40 Zentimeter Schnee.

Einsatz dauerte bis weit nach Mitternacht

Die Frauen waren laut Einsatzkräften völlig unterkühlt und erschöpft. Ihre Ausrüstung wurde als sehr mangelhaft beschrieben: Sportschuhe, dünne Hosen sowie fehlende Lampen und Handschuhe erschwerten die Situation zusätzlich.

Vier Personen mit Stirnlampen und Ausrüstung steigen nachts einen verschneiten Hang im Gebirge hinauf.

Einsatz bis 1.30 Uhr nach Aufstieg ins hochalpine Gelände ohne passende Ausrüstung.

Absturz auf Rax befürchtet: In Wahrheit waren es Gebetsfahnen
Rax: Tourenführerin mit 12-köpfiger Gruppe musste gerettet werden

Die Alarmierung erfolgte um 21.30 Uhr. Die Bergrettung versorgte die beiden und brachte sie schließlich sicher ins Tal. Der Einsatz dauerte bis etwa 1.30 Uhr.

Neunkirchen Bergrettung
kurier.at, PEKO  | 

Kommentare