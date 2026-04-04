Rax: Nächtlicher Einsatz für zwei Frauen mit Sportschuhen am Berg

Ein nächtlicher Einsatz der Bergrettung hat sich auf der Rax bis in die frühen Morgenstunden gezogen. Zwei junge Frauen waren im hochalpinen Gelände unterwegs und gerieten unter schwierigen Bedingungen in Not.

Die beiden Tschechinnen waren gemeinsam mit einem Hund vom Weichtalhaus über den Wasserleitungsweg in Richtung Törlweg unterwegs und anschließend weiter auf die Rax aufgestiegen. In einer Seehöhe von rund 1450 Metern blieben sie im Schnee stecken. Laut Angaben lag dort rund 40 Zentimeter Schnee.

Einsatz dauerte bis weit nach Mitternacht

Die Frauen waren laut Einsatzkräften völlig unterkühlt und erschöpft. Ihre Ausrüstung wurde als sehr mangelhaft beschrieben: Sportschuhe, dünne Hosen sowie fehlende Lampen und Handschuhe erschwerten die Situation zusätzlich.