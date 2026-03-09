Absturz auf Rax befürchtet: In Wahrheit waren es Gebetsfahnen

Das teils herrliche Ausflugswetter lockte am Wochenende viele Menschen in die Berge, mit dem schalen Beigeschmack, dass die Einsatzkräfte gleich mehrmals gefordert waren.

Den Auftakt mehrerer Einsätze für die Bergrettung Reichenau an der Rax bildete eine Hubschrauberbergung durch den Polizei-Helikopter "Libelle" am Freitag. Ein junges Paar war

über den Rudolfsteig auf die Rax aufgestiegen und hatte dabei offenbar die Schneelage

unterschätzt. Da beide völlig durchnässt waren und es für die Talfahrt mit der Seilbahn zu spät

war, wählten sie um 16.30 Uhr im Bereich der Dirnbacherhütte den Notruf. Sie wurden von der

Libelle ausgeflogen und am Sportplatz Hirschwang abgesetzt.