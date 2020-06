Rausschmiss löst Wirbel aus

Monika Steiner droht der Rausschmiss. Die Gemeindebedienstete und Vorsitzende des Dienststellenausschusses ist suspendiert und soll mit Ende September – nach 22 Dienstjahren – das Stadtamt in Waidhofen an der Thaya verlassen. Bürgermeister Kurt Strohmayer-Dangl hat ihre Kündigung eiligst durchgeboxt, weil er überzeugt ist, dass sie fehlerhaft gearbeitet habe. Steiner sieht dahinter eine bewusste Kampagne gegen eine Gewerkschafterin, weil sie für das Stadtamt unangenehm geworden sei. Sie will gegen die Kündigung vorgehen.