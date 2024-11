Rauferei in NÖ: Junger Mann attackierte Kontrahenten mit Messer

Bei einer Rauferei vor einem Lokal in Wiener Neustadt soll ein 24-Jähriger in der Nacht auf Samstag einen Kontrahenten mit einem Messer attackiert haben. Der 23-Jährige wurde nach Polizeiangaben vom Montag leicht verletzt, er erlitt Stiche und Schnitte.

Aneinandergarten waren der 23- und der 24-Jährige - beide kommen aus Wiener Neustadt - am Samstag zunächst kurz vor 2.45 Uhr. Der Ältere holte in der Folge von zu Hause ein Messer und kehrte damit zurück, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.

Messer gezückt

Bei einer erneuten Auseinandersetzung soll der 23-Jährige dann auf seinen um ein Jahr älteren Kontrahenten eingeschlagen haben, woraufhin dieser das Messer zückte. Bei der Rauferei dürfte auch ein 17-Jähriger den 24-Jährigen körperlich attackiert haben.