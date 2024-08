Raubüberfall auf Traktorhändler: Coup soll erfunden sein

Der Fall stellt sich nun als ganz anders heraus. Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich soll das 62-jährige Opfer aus dem Bezirk Mattersburg den Überfall nämlich nur vorgetäuscht haben.

Mit Waffen bedroht

Der Unternahmer hatte am 7. Juni gegen 08.45 Uhr via Notruf Anzeige erstattet, wonach er in den Büroräumlichkeiten der Firma in Lichtenwörth (Bezirk Wiener Neustadt) von zwei unbekannten Tätern überfallen worden sei.