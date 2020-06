Rat und Hilfe auf dem Weg in die Selbstständigkeit

"Die Leute haben gute Ideen, aber in der Umsetzung scheitert es oft an den Rahmenbedingungen", sagt Rupert Rieder, Landesvorstand der Erste Bank. Das Potenzial soll jedoch künftig genutzt werden. Ab Jänner werden deshalb Jungunternehmern im neu-errichteten Start-up-Center im Wirtschaftspark Wolkersdorf zusammengebracht und begleitet.

Das Angebot ist gleichzeitig das erste seiner Art in Niederösterreich. Bisher gab es oft nur ein Beratungsangebot auf Nachfrage. In Wolkersdorf wird hingegen ein Gesamtbetreuung geboten, von der Beratung und Infrastruktur bis zur Finanzierung. "Junge, kreative und risikofreudige Rockstars", wie sie Landtagsabgeordneter Kurt Hackl bezeichnete, soll der Weg in die Selbstständigkeit geebnet werden. Der Vorteil: Die Jungunternehmer können sich ganz auf ihre Idee konzentrieren. Die Berater der Bank begleiten die bei Planung und Umsetzung. Zudem wird die gesamte technische Infrastruktur zur Verfügung gestellt, lediglich die Betriebskosten müssen bezahlt werden.