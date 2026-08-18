Raserei auf A2: 22-Jährige mit 136 statt 80 km/h

Bedienstete der Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel haben am 17. August gegen 7.55 Uhr bei Geschwindigkeitsmessungen auf der A2 Südautobahn einen Pkw im Gemeindegebiet von Biedermannsdorf in Fahrtrichtung Wien mit 136 km/h anstelle der erlaubten 80 km/h gemessen.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten die Fahrzeuglenkerin anhalten. Der 22-jährigen Frau aus dem Bezirk Baden wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Sie wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.