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Raserei auf A2: 22-Jährige mit 136 statt 80 km/h
Auf der A2 bei Biedermannsdorf wurde eine 22-Jährige mit 136 statt 80 km/h gemessen. Der Frau wurde der Führerschein abgenommen.
Bedienstete der Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel haben am 17. August gegen 7.55 Uhr bei Geschwindigkeitsmessungen auf der A2 Südautobahn einen Pkw im Gemeindegebiet von Biedermannsdorf in Fahrtrichtung Wien mit 136 km/h anstelle der erlaubten 80 km/h gemessen.
Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten die Fahrzeuglenkerin anhalten. Der 22-jährigen Frau aus dem Bezirk Baden wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Sie wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.
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