Illegales Rennen? Autos von Rasern in Wiener Neustadt beschlagnahmt
Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt sind zwei Pkw-Lenker in der Nacht auf Montag in Wiener Neustadt unterwegs gewesen. Zwei Pkw wurden auf der B17 mit Tempo 116 und 111 in einer 50er-Zone gemessen. Dem 22-Jährigen aus Wiener Neustadt und dem 46-Jährigen aus dem Bezirk Bruck an der Leitha wurde jeweils der Führerschein vorläufig abgenommen, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung. Die Autos wurden vorläufig beschlagnahmt, Anzeigen folgen.
Die beiden Lenker wurden kurz nach 23.30 Uhr erwischt, als sie am ersten und zweiten Fahrstreifen der B17 Richtung Norden rasten. Es könnte sich um ein illegales Rennen der Rowdys gehandelt haben. Die Männer werden der Verwaltungsbehörde angezeigt.
Drogenlenker im Bezirk Lilienfeld gestoppt
Ebenfalls mit Führerscheinabnahmen endeten Kontrollen am Samstag entlang der B20 in Annaberg (Bezirk Lilienfeld). Ein Motorradlenker wurde mit 92 anstelle der erlaubten 50 km/h erwischt. Die Polizei verfolgte den 28-Jährigen und untersagte ihm die Weiterfahrt. Bei einem 30-jährigen Autolenker, der mit 77 km/h im Ortsgebiet unterwegs gewesen war, wurde im Zuge einer amtsärztlichen Untersuchung eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel festgestellt. Die beiden Wiener werden der Bezirkshauptmannschaft angezeigt, teilte die Polizei am Montag mit.
Im Bezirk Bruck an der Leitha wurde am Samstag ein Pkw in Trautmannsdorf an der Leitha mit 93 km/h in einer 50er-Zone gemessen. Dem 28-jährigen Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird ebenfalls der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.
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