Illegales Rennen? Autos von Rasern in Wiener Neustadt beschlagnahmt

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt sind zwei Pkw-Lenker in der Nacht auf Montag in Wiener Neustadt unterwegs gewesen. Zwei Pkw wurden auf der B17 mit Tempo 116 und 111 in einer 50er-Zone gemessen. Dem 22-Jährigen aus Wiener Neustadt und dem 46-Jährigen aus dem Bezirk Bruck an der Leitha wurde jeweils der Führerschein vorläufig abgenommen, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung. Die Autos wurden vorläufig beschlagnahmt, Anzeigen folgen.

Die beiden Lenker wurden kurz nach 23.30 Uhr erwischt, als sie am ersten und zweiten Fahrstreifen der B17 Richtung Norden rasten. Es könnte sich um ein illegales Rennen der Rowdys gehandelt haben. Die Männer werden der Verwaltungsbehörde angezeigt.