Niederösterreich

Raser in St. Pölten gestoppt: Mit 114 km/h durch 50er-Zone

Polizei erwischt 22-Jährigen mit massiv überhöhter Geschwindigkeit. Er ist nun seinen Führerschein los.
Johannes Weichhart
23.04.2026, 09:41

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Polizist

Bei einer Schwerpunktkontrolle im Stadtgebiet von St. Pölten hat die Polizei am Mittwochabend einen massiven Tempoverstoß festgestellt.

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Beamte der Polizeiinspektion St. Pölten-Traisenpark führten Geschwindigkeitsmessungen durch, als ihnen gegen 21.40 Uhr ein Pkw auf der Landesstraße 100 auffiel: Das Fahrzeug war mit 114 km/h unterwegs – erlaubt sind in diesem Bereich 50 km/h.

Die Polizisten stoppten den Wagen und kontrollierten Lenker und Fahrzeug. Dem 22-jährigen Fahrer aus dem Bezirk St. Pölten wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

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Der Mann muss nun mit einer Anzeige bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde rechnen.

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