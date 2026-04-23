Raser in St. Pölten gestoppt: Mit 114 km/h durch 50er-Zone

Bei einer Schwerpunktkontrolle im Stadtgebiet von St. Pölten hat die Polizei am Mittwochabend einen massiven Tempoverstoß festgestellt.

Beamte der Polizeiinspektion St. Pölten-Traisenpark führten Geschwindigkeitsmessungen durch, als ihnen gegen 21.40 Uhr ein Pkw auf der Landesstraße 100 auffiel: Das Fahrzeug war mit 114 km/h unterwegs – erlaubt sind in diesem Bereich 50 km/h.

Die Polizisten stoppten den Wagen und kontrollierten Lenker und Fahrzeug. Dem 22-jährigen Fahrer aus dem Bezirk St. Pölten wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.