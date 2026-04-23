Raser in St. Pölten gestoppt: Mit 114 km/h durch 50er-Zone
Polizei erwischt 22-Jährigen mit massiv überhöhter Geschwindigkeit. Er ist nun seinen Führerschein los.
Bei einer Schwerpunktkontrolle im Stadtgebiet von St. Pölten hat die Polizei am Mittwochabend einen massiven Tempoverstoß festgestellt.
Beamte der Polizeiinspektion St. Pölten-Traisenpark führten Geschwindigkeitsmessungen durch, als ihnen gegen 21.40 Uhr ein Pkw auf der Landesstraße 100 auffiel: Das Fahrzeug war mit 114 km/h unterwegs – erlaubt sind in diesem Bereich 50 km/h.
Die Polizisten stoppten den Wagen und kontrollierten Lenker und Fahrzeug. Dem 22-jährigen Fahrer aus dem Bezirk St. Pölten wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.
Der Mann muss nun mit einer Anzeige bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde rechnen.
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