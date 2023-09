Raser mit 204 km/h auf der Autobahn in Niederösterreich erwischt

Mit 204 statt der erlaubten 130 km/h ist am Montagabend ein Pkw auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) in Fahrtrichtung Brünn unterwegs gewesen. Der Wagen mit tschechischem Kennzeichen und einem 46-Jährigen am Steuer wurde von Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Großkrut angehalten.

Der Lenker musste den Führerschein abgeben. Außerdem erwartet ihn eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Mistelbach, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

